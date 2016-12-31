В попавшей под санкции США компании опровергли сотрудничество с властями РФ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Основатель компании "Цифровое оружие и защита" (Zor Security, также известная как Esage Lab) Алиса Шевченко, попавшая под санкции США из-за якобы кибератак, заявила, что не сотрудничала с российским правительством, пишет в субботу журнал Forbes.

Компания Шевченко ранее попала под санкции Вашингтона после обвинений в кибератаках против американских институтов власти, ответственность за которые США возложили на Россию. В частности, Zor Security якобы передавала российским спецслужбам "технические исследования и разработки", и теперь компании запрещено вести бизнес в США, отмечает Forbes.

Шевченко заявила, что кто-то пытается сделать из нее "козла отпущения" в "кибервражде" между США и РФ, отмечает Forbes.

"Мы не занимаемся программами для взлома для российского правительства", — приводит Forbes слова Шевченко из интервью 2015 года.

"Как возможно, что моя маленькая простая компания (давно закрытая) могла появиться в одном списке с ФСБ и международными террористами?" — написала Шевченко в своем Twitter. Затем она добавила свою версию произошедшего инцидента. По ее словам, "озорной Санта, глубокой ночью на Рождество, взломал компьютер Обамы и опубликовал там случайные русские имена".

What really happened: anonymous clerk at US treasury googled the internet for 'cyber' while intel analysts were on their Christmas vacation. — Alisa 🚫 (@badd1e) 30 декабря 2016 г.

​В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов в США.