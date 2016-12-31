ФРГ поможет Узбекистану в поддержании экосистемы в низовьях реки Амударья

ТАШКЕНТ, 31 дек — РИА Новости. Правительства Узбекистана и Германии в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поддержанию экосистемы в низовьях реки Амударья на северо-западе республики, следует из сообщения пресс-службы МИД Узбекистана.

"Тридцать первого декабря подписано соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Федеративной Республики Германия о техническом сотрудничестве для реализации проекта "Землепользование на основе экосистемного подхода и сохранение экосистем в нижнем течении реки Амударья", — указывается в сообщении.

Проект предусматривает повышение продуктивности деградированных земель, используемых для орошаемого земледелия, и сохранение биоразнообразия посредством охраны лесов и лесоразведения в нижнем течении реки Амударья, говорится в материалах на правительственном портале gov.uz.