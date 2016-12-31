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Экономика

Центробанк Азербайджана ограничит резкие изменения курса маната в 2017 году

11:1731.12.2016
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Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото
© РИА Новости. Мурад Оруджев
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БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Центральный банк (ЦБ) Азербайджана будет участвовать на валютном рынке в 2017 году только для того, чтобы ограничить резкие изменения курса национальной валюты — маната, говорится в заявлении регулятора.

Азербайджан. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
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Главный банк республики в субботу обнародовал основные направления денежной политики на 2017 год. Ранее в опубликованной "Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана" было заявлено, что ЦБ Азербайджана в 2017 году обеспечит полный переход на режим плавающего курса маната.

"В следующем году в соответствии с режимом плавающего курса маната Центральный банк сфокусирует внимание на совершенствовании механизма валютных аукционов. Центробанк будет участвовать на валютном рынке только для того, чтобы ограничить резкие изменения курса. В 2017 году также продолжится работа по развитию валютного рынка, в том числе инструментов регулирования курсовых рисков", — заявляет регулятор.

Как отмечено в заявлении, в 2017 году Центральный банк в соответствии со "Стратегической дорожной картой по перспективам национальной экономики" продолжит работать для перехода на полностью плавающий режим курса маната.

"Режим плавающего курса маната помогает надежно защитить экономику от внешних шоков, платежный баланс способствует гибкому сбалансированию экономики, а также повышает возможности влияния денежной политики на денежную массу и процентные ставки. В то же время гибкий режим способствует развитию внутреннего финансового рынка, поддерживает использование ряда финансовых инструментов. Кроме этого, обеспечивает защиту валютных резервов", — уточняется в заявлении.

ЦБ Азербайджана с 16 февраля 2015 года отказался от привязки маната к доллару и перешел к таргетированию курса на основе бивалютной корзины, состоящей из доллара и евро. С этого момента по 19 декабря национальная валюта обесценилась на 25% (с 0,7844 до 1,05 маната за доллар).

После принятого регулятором 21 декабря 2015 года решения о переходе к плавающему курсу котировки рухнули еще на 33% (до 1,55 маната за доллар). Суммарно доллар подорожал к азербайджанской валюте почти в два раза.

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