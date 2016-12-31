Стратегические валютные резервы Азербайджана составили 37,3 млрд долларов

БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 37,3 миллиарда долларов, сообщает Центробанк Азербайджана (ЦБА), который в субботу обнародовал основные направления денежной политики на 2017 год.

"Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 37,3 миллиарда долларов, что достаточно для покрытия 28-месячного импорта товаров и услуг", — отмечает ЦБА.

Как уточняется в сообщении, стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний государственный долг в четыре раза. "Фискальная консолидация и курсовые изменения позволили в значительной степени сэкономить валютные резервы", — добавил регулятор.

ЦБ Азербайджана с 16 февраля 2015 года отказался от привязки маната к доллару и перешел к таргетированию курса на основе бивалютной корзины, состоящей из доллара и евро. С этого момента по 19 декабря национальная валюта обесценилась на 25%. После принятого регулятором 21 декабря 2015 года решения о переходе к плавающему курсу котировки рухнули еще на 33% (до 1,55 маната за доллар). Суммарно доллар подорожал к азербайджанской валюте почти в два раза.

Ранее в опубликованной "Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана" было заявлено, что ЦБА в 2017 году обеспечит полный переход на режим плавающего курса маната.