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Экономика

ФПК в 2017 году проиндексирует тарифы в купе, СВ и люксе

10:0931.12.2016
(обновлено: 11:18 31.12.2016)
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Проводник у вагона RIC международного поезда Москва – Ницца. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости/Прайм. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозке пассажиров в дальнем следовании) с 1 января 2017 года проиндексирует тарифы в купе, СВ и люксе на 5% только в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, сообщили РИА Новости в компании.

Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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РЖД планируют нарастить пассажирские перевозки более чем на 3% в 2017 году
Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет Федеральная антимонопольная служба. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС. Правление ФАС уже утвердило индексацию тарифов в регулируемом сегменте на 2017 год в размере 3,9%.

"С 1 января 2017 года базовые тарифы на проезд в дерегулированном сегменте перевозок поездами дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (вагоны купе, СВ и люкс) будут увеличены на 5%", — сообщили в ФПК.

Стоимость услуг, предоставляемых пассажирам поездов дальнего следования и включенных в стоимость билета (постельное белье, рацион питания, санитарно-гигиенические наборы), в зависимости от типа вагона вырастет в 2017 году в среднем на 5%, добавили в компании.

Рабочие в ремонтном депо. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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"Индексация тарифов производится в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования. В настоящее время под управлением системы находится около 75% поездов АО "ФПК", в 2017 году этот показатель планируется увеличить до 95 %", — отметили в ФПК. Ранее и вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что ФПК уходит от индексации тарифов в СВ, купе и люксе с введением системы динамического ценообразования.

В ФПК отметили, что в нерегулируемом сегменте в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, действует график гибкого тарифного регулирования: стоимость проезда изменяется в сторону увеличения либо понижения в зависимости от календарных периодов и прогнозируемого спроса на пассажирские перевозки.

История железнодорожного транспорта России в одном составе
Макет электровоза постоянного тока 2ЭС10-001 Гранит в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Торжественное открытие Передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО "Российские железные дороги" состоялось в августе 2011 года на Рижском вокзале Москвы.
Посетители рассматривают макет скоростного поезда Аллегро (Pendolino Sm6) в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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В экспозиции отражены основные направления инновационного развития компании. Особое внимание уделено развитию скоростного и высокоскоростного движения в России.
На фото: макет скоростного поезда "Аллегро" (Pendolino Sm6), эксплуатируемого в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки.
Макет терминала Аэропорт железнодорожной линии аэропорта Адлер – Сочи в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Уменьшенная копия терминала "Аэропорт" железнодорожной линии аэропорт Адлер – Сочи.
Посетители у макета паровоза Л-2344 Победа в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет паровоза Л-2344 "Победа".
Тренажер электропоезда Ласточка в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Тренажер электропоезда "Ласточка".
Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет рабочего места оперативно-диспетчерского персонала сортировочной горки, оборудованного системой КСАУ СП (комплексной системой автоматизированного управления сортировочным процессом).
Макет скоростного электропоезда двойного питания Ласточка (Desiro Rus) в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет скоростного электропоезда двойного питания "Ласточка".
Посетительница фотографирует макет газотурбовоза ГТ1-001 в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Экспозицию вагона составляют масштабные макеты современных локомотивов, вагонов, путевой и другой железнодорожной техники. Среди них созданный отечественными специалистами газотурбовоз ГТ1 мощностью 8300 кВт, работающий на сжиженном природном газе.
Макет скоростного поезда Аллегро (Pendolino Sm6) в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет скоростного поезда "Аллегро" (Pendolino Sm6), эксплуатируемого в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки.
Посетители в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Посетители в передвижном выставочно-лекционном комплексе "РЖД" в Иваново.
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