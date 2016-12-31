МИД Венесуэлы объявил о передаче председательства в Меркосур Аргентине

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес объявила о передаче поста председателя Южноамериканского общего рынка (Меркосур) Аргентине.

Ранее Родригес заявляла, что ее страна не признает "самоназначения" Аргентины председателем Меркосур вместо Венесуэлы. Аргентина вступила в права председательства в Меркосур на фоне конфликта Меркосур с Венесуэлой, которая 1 января 2017 года должна была стать председателем, но чье членство было прекращено за невыполнение норм организации.

"Венесуэла, завершив свое председательство и участие в основных договорах, передает временное председательство в МЕРКОСУР Аргентине", — написал в Twitter Родригес, которую процитировал президент страны Николас Мадуро.

В прикрепленной ноте МИД подчеркивается, что "Венесуэла осуществляет официальную передачу председательства в Меркосур республике Аргентина в соответствии с законодательством и основными соглашениями этого регионального блока".

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.