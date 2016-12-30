Российский рынок акций за год вырос почти на 27% по ММВБ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Индекс ММВБ вырос за 2016 год почти на 27% — до 2,232,72 пункта, РТС — примерно на 52% — до 1152,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В пятницу Московская биржа завершила последние торги в этом году ростом индекса ММВБ на 1,2%, а РТС — на 0,71%. Следующие торги состоятся 3 января 2017 года.

Существенное расхождение динамики индекса ММВБ (рассчитываемого по рублевым ценам акций) и РТС (рассчитываемого по долларовым ценам акций) обусловлено укреплением рубля к доллару примерно на 20,5% за год.

Позитив для рынка исходил, прежде всего, от роста нефтяных цен, особенно активного в последние месяцы года, которые поднялись в область максимумов с июля 2015 года на договоренностях ОПЕК и других стран по ограничению добычи – в район 57 долларов за баррель сорта Brent.

Кроме того, адаптация российской экономики к санкциям проявилось в игнорировании подобных событий крупными игроками и иностранными инвесторами в российский фондовый рынок по сравнению с шоковым 2014 годом, когда долларовая капитализация (по динамике индекса РТС) обвалилась почти в два раза, а рублевый индекс ММВБ потерял за год 7%.

Транспорт рулит

В этих условиях наилучшую динамику показали акции компаний транспортного сектора, индекс которого поднялся на 117,31%. Лидером сектора стали акции "Аэрофлота", сумевшие взлететь в 2,7 раза – до 152,85 рубля.

На втором месте – индекс электроэнергетики, выросший на 110% в рублях. После долгого "пребывания во сне" акции этого сектора догнали рынок.

На третьем месте и, надо заметить, с большим отрывом от первых двух лидеров идет индекс "Металлов и добычи" с ростом за год на 46,33% благодаря росту цен на металлы на мировом рынке.

Потребительские товары- хуже всех



Среди явных аутсайдеров на первом месте индекс "Потребительских товаров и торговли", оказавшийся в минусе и потерявший 0,33%.

Среди индексов, показавших за год худшую динамику, но все-таки положительную – индекс "Телекоммуникаций" (плюс 4,32%). "Разочарованием фондового рынка стал сектор телекоммуникаций из-за принятых законодательных инициатив. Однако и в этом направлении могут появиться позитивные сдвиги в 2017 году", — надеется Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

На третьем месте среди аутсайдеров – индекс акций "Химического производства" (плюс 5,83%). Производители удобрений продолжают испытывать давление от падения мировых цен на их продукцию. Кроме того, крепкий рубль также негативно подействовал на доходность некогда популярных компаний.

Индекс "Банков и финансов" показал среднюю доходность – он вырос на 31,44% за счет укрепления рубля и высоких показателей по МСФО. Бесспорным лидером этого сектора стал Сбербанк, обыкновенные акции которого неоднократно обновляли исторические максимумы и сумели добраться до 185,34 рубля, поднявшись за год более чем на 70%.