ЦБ уточнил профицит текущего счета платежного баланса России за 9 месяцев

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России уточнил величину положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ, сложившегося за январь-сентябрь 2016 года, отметив, что он уменьшился до 14,4 миллиарда долларов вместо ранее названных 15,6 миллиарда, следует из данных регулятора.

Таким образом, профицит текущего счета платежного баланса РФ за первые три квартала 2016 года упал в 3,8 раза (ранее, в октябре регулятор оценивал падение в 3,5 раза).

"Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2016 года уменьшился до 14,4 миллиарда долларов США по сравнению с 54,4 миллиарда долларов США в январе-сентябре 2015 года преимущественно вследствие существенного (на 55,4 миллиарда долларов США) сокращения положительного сальдо внешней торговли товарами, которое в должной мере не было компенсировано снижением дефицита баланса по другим статьям текущего счета", — говорится в материалах регулятора.

За январь-ноябрь профицит текущего счета платежного баланса РФ сократился в 2,9 раза в годовом выражении, до 22,2 миллиарда долларов. Как отмечал ЦБ, текущий счет платежного баланса России испытывал в 2016 году влияние ослабления торгового баланса, обусловленного сокращением экспорта товаров на фоне восстановления импорта; компенсирующую роль сыграло существенное снижение дефицита баланса услуг.