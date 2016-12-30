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Экономика

ЦБ уточнил профицит текущего счета платежного баланса России за 9 месяцев

17:0530.12.2016
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России уточнил величину положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ, сложившегося за январь-сентябрь 2016 года, отметив, что он уменьшился до 14,4 миллиарда долларов вместо ранее названных 15,6 миллиарда, следует из данных регулятора.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Источник сообщил об отключении Булгар банка от платежной системы ЦБ
Таким образом, профицит текущего счета платежного баланса РФ за первые три квартала 2016 года упал в 3,8 раза (ранее, в октябре регулятор оценивал падение в 3,5 раза).

"Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2016 года уменьшился до 14,4 миллиарда долларов США по сравнению с 54,4 миллиарда долларов США в январе-сентябре 2015 года преимущественно вследствие существенного (на 55,4 миллиарда долларов США) сокращения положительного сальдо внешней торговли товарами, которое в должной мере не было компенсировано снижением дефицита баланса по другим статьям текущего счета", — говорится в материалах регулятора.

За январь-ноябрь профицит текущего счета платежного баланса РФ сократился в 2,9 раза в годовом выражении, до 22,2 миллиарда долларов. Как отмечал ЦБ, текущий счет платежного баланса России испытывал в 2016 году влияние ослабления торгового баланса, обусловленного сокращением экспорта товаров на фоне восстановления импорта; компенсирующую роль сыграло существенное снижение дефицита баланса услуг.

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Экономика
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  • Стальная Стена
    Доходы от экспорта газа, млрд $:
    Январь-июль 2014: 37.46
    Январь-июль 2015: 25.12
    Январь-июль 2016: 17.05

    Доходы от экспорта нефти, млрд $:
    Янв-июль 2014: 96.8
    Янв-июль 2015: 56,2
    Янв-июль 2016: 39,4

    Внешнеторговый оборот:
    Январь-июль 2013: $476 млрд
    Январь-июль 2014: $471 млрд
    Январь-июль 2015: $314 млрд
    Январь-июль 2016: $249 млрд

    Перечисления в бюджет от таможни, трлн руб:
    Январь-август 2014: 4,460
    Январь-август 2015: 3,171
    Январь-август 2016: 2,735


    Резервный фонд:
    01.01.2015: $87,91 млрд
    01.12 2015: $59,35 млрд
    01.01.2016: $49,95 млрд
    01.09.2016: $32,03 млрд
    17:25
    30.12.2016
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