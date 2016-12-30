ЦБ уточнил профицит текущего счета платежного баланса России за 9 месяцев

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России уточнил величину положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ, сложившегося за январь-сентябрь 2016 года, отметив, что он уменьшился до 14,4 миллиарда долларов вместо ранее названных 15,6 миллиарда, следует из данных регулятора.
"Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2016 года уменьшился до 14,4 миллиарда долларов США по сравнению с 54,4 миллиарда долларов США в январе-сентябре 2015 года преимущественно вследствие существенного (на 55,4 миллиарда долларов США) сокращения положительного сальдо внешней торговли товарами, которое в должной мере не было компенсировано снижением дефицита баланса по другим статьям текущего счета", — говорится в материалах регулятора.
За январь-ноябрь профицит текущего счета платежного баланса РФ сократился в 2,9 раза в годовом выражении, до 22,2 миллиарда долларов. Как отмечал ЦБ, текущий счет платежного баланса России испытывал в 2016 году влияние ослабления торгового баланса, обусловленного сокращением экспорта товаров на фоне восстановления импорта; компенсирующую роль сыграло существенное снижение дефицита баланса услуг.