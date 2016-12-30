Роспотребнадзор добился ареста 150 тысяч единиц спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор на 28 декабря добился ареста более 150 тысяч единиц спиртосодержащей продукции, материалы переданы правоохранительным органам, сообщается на сайте ведомства.

"На 28 декабря 2016 года арестовано более 150 тысяч единиц продукции объемом 4,2 тысячи литра", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество продукции арестовано в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях и республике Коми.

"По результатам надзорных мероприятий по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы. Все проверочные мероприятия проходят при содействии органов внутренних дел и прокуратуры", — отмечается в документе.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.