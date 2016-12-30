Роспотребнадзор добился ареста 150 тысяч единиц спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор на 28 декабря добился ареста более 150 тысяч единиц спиртосодержащей продукции, материалы переданы правоохранительным органам, сообщается на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество продукции арестовано в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях и республике Коми.
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.