РФ снизила добычу нефти в декабре на 0,02% после соглашения о ее сокращении

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Среднесуточная добыча нефти и конденсата РФ в декабре сократилась в месячном выражении на 0,02%, до 11,208 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные данные Минэнерго.

Таким образом, показатель немного сократился после того, как страны ОПЕК и не ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. Добыча нефти РФ в ноябре составила 11,211 миллиона баррелей в сутки, отмечает агентство.

ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Агентство со ссылкой на статистику BP отметило, что добыча нефти в России достигла рекордного уровня в 11,416 миллиона баррелей в сутки в 1987 году, до распада Советского Союза. В сентябре 2016 года добыча нефти в РФ впервые с 1991 года превысила отметку в 11 миллионов баррелей в сутки.