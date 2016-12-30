Нефть торгуется разнонаправленно

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Нефть в пятницу торгуется без единой ценовой динамики, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о неожиданном росте нефтяных запасов и готовятся к скорому вступлению в силу соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств по сокращению добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.
По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, неожиданно увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 486,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 0,42%, или на 2,060 миллиона баррелей, до 483,34 миллиона баррелей.
Трейдеры будут внимательно следить за реализацией данного соглашения и обещаний участвующих в нем стран по сокращению производства. "Рынок надеется, что стороны (участвующие в соглашении — ред.) будут в этот раз соблюдать квоты по производству, потому что все хотят роста цен на нефть", — приводит издание The Wall Street Journal слова аналитика SCI International Гао Цзяна (Gao Jian).
В пятницу также ожидается выход еженедельной статистики американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу нефтяных и газовых буровых установок в США на 30 декабря. По итогам завершившейся 23 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 штук, или на 2,5%, до 653 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 47 штук, или на 6,7%.