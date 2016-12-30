Нефть торгуется разнонаправленно

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Нефть в пятницу торгуется без единой ценовой динамики, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о неожиданном росте нефтяных запасов и готовятся к скорому вступлению в силу соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств по сокращению добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

Как соглашение о сокращении добычи нефти повлияет на ее цену? Цены на нефть значительно вырастут

Рост будет, но несущественный

Ничего не изменится Результаты

По состоянию на 14.28 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,02% — до 56,84 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,11% — до 53,83 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, неожиданно увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 486,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 0,42%, или на 2,060 миллиона баррелей, до 483,34 миллиона баррелей.

Между тем, некоторые трейдеры готовятся к предстоящему вступлению в силу соглашения ОПЕК о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января.

Трейдеры будут внимательно следить за реализацией данного соглашения и обещаний участвующих в нем стран по сокращению производства. "Рынок надеется, что стороны (участвующие в соглашении — ред.) будут в этот раз соблюдать квоты по производству, потому что все хотят роста цен на нефть", — приводит издание The Wall Street Journal слова аналитика SCI International Гао Цзяна (Gao Jian).

В пятницу также ожидается выход еженедельной статистики американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу нефтяных и газовых буровых установок в США на 30 декабря. По итогам завершившейся 23 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 штук, или на 2,5%, до 653 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 47 штук, или на 6,7%.