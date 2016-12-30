Закупку газа для Крыма будет вести "Черноморнефтегаз"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Закупку газа для нужд Крыма на российском рынке будет вести только одно предприятие – "Черноморнефтегаз", сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Черноморнефтегаз" будет являться единственным поставщиком газа с материковой части России, будет на бирже закупать необходимые дополнительные объемы газа для республики Крым", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Ранее Аксенов сообщал, что Крым в следующем году планирует закупить до 500 миллионов кубометров газа, который будет транспортироваться через газопровод из Краснодарского края.

Государственное унитарное предприятие Крыма "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова. Предприятие обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов, его хранение в Глебовском подземном хранилище газа.

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