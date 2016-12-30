В Крыму не будут вводить график отключения, несмотря на энергодефицит

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Крыму не будут вводить график отключения электроэнергии для населения, несмотря на небольшой энергодефицит, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Электроэнергии хватает, весь жилой фонд, все котельные, все социальные объекты обеспечены, никаких вопросов нет. Никаких вопросов, связанных с отключением жилого фонда, быть не должно, если где-то и происходит — причины только аварии. Никаких режимов вводиться для крымчан не будет, и для этого нет никаких оснований", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Аксенов подчеркнул, что потребление Крыма в пиковые часы составляет на сегодня 1360 мегаватт.

"Наши лимиты, с учетом всех ситуаций, 1260 мегаватт. 100 мегаватт в дефиците, но это в общем 8-9%. За счет отключения наружного освещения, рекламы, можно спокойно сократить этот баланс", — подчеркнул глава республики.

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