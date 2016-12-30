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Экономика

"Велесстрой" в 2016 году завершил строительство двух крупных нефтепроводов

14:0930.12.2016
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Велесстрой в 2016 году завершил строительство двух крупных нефтепроводов
© Материалы предоставлены ООО "Велесстрой"

Декабрь для многих предприятий становится временем подведения итогов. В строительной компании ВЕЛЕССТРОЙ уходящий 2016 год запомнится такими значимыми событиями, как ввод в эксплуатацию трубопроводной системы "Заполярье-Пурпе", завершение строительства нефтепровода "Куюмба-Тайшет", Волгоградского НПЗ и других крупных проектов.

"Заполярье-Пурпе": самый северный нефтепровод России

Нефтепровод "Заполярье-Пурпе" можно без преувеличения назвать стратегическим: он должен обеспечить загрузку нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан", через который нефть будет экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Южную Корею, Японию). Самый северный магистральный нефтепровод России открывает горизонты для разработки целого ряда новых месторождений в ЯНАО — Мессояхского, Восточно-Мессояхского, Пякяхинского.

Для ВЕЛЕССТРОЙ — это первый опыт линейного строительства, проведенного за Полярным кругом, в сложных природно-климатических условиях. Маршрут проходил по болотистой местности, через участки вечномерзлых грунтов. Трубопровод пересек 21 автомобильную дорогу, 90 водных преград, в том числе крупные реки Пур и Таз.

В пиковые моменты на площадки Заполярья было мобилизовано около 3000 сотрудников и 600 единиц техники. В рамках проекта сооружены, в частности, 44 километра линейного трубопровода, нефтяные резервуары емкостью 20 тысяч кубических метров, вдольтрассовая линия электропередач на 10 кВ, новые нефтеперекачивающие станции, расширена НПС "Пурпе".

© Материалы предоставлены ООО "Велесстрой"
"Велесстрой" в 2016 году завершил строительство двух крупных нефтепроводов

Чтобы обеспечить безопасность объекта и не допустить оттаивания вечномерзлых грунтов, специалисты ВЕЛЕССТРОЙ прокладывали трубопровод над землей. Северная нефть отличается высокой вязкостью и, чтобы избежать ее застывания при транспортировке, была проведена теплоизоляция труб и созданы пункты подогрева нефти. Экологический аспект принимался во внимание на каждом этапе работ: строительство велось с применением ресурсосберегающих технологий в обход заповедных зон.

Испытания по заполнению трубопроводной системы "Заполярье-Пурпе" начались 31 августа. Объект был сдан в эксплуатацию на месяц раньше установленного срока. Планируется, что до конца года по нефтепроводу будет транспортировано около 1,2 миллиона тонн нефти, а в 2017 году — уже 9,5 миллионов тонн.

"Куюмба-Тайшет": новое покорение Сибири

Новый нефтепровод использует ресурсы Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений, присоединяясь к трубопроводной системе "Восточная Сибирь-Тихий океан". Реализация проекта началась еще в 2014 году, маршрут трассы проходил по территории Красноярского края (515 километров) и Иркутской области (190 километров).

В экстремальных климатических условиях ВЕЛЕССТРОЙ предпринял ряд уникальных строительных решений, построив два линейных участка нефтепровода общей протяженностью 240 километров, две нефтеперекачивающие станции с общим резервуарным парком 160 тысяч кубических метров, внешние ЛЭП мощностью 110 и 10 кВ (каждая протяженностью более 300 километров), три распределительные подстанции, спецпереход через Ангару общей длиной более трех километров, базу производственного обслуживания и центральную ремонтную службу.

© Материалы предоставлены ООО "Велесстрой"
"Велесстрой" в 2016 году завершил строительство двух крупных нефтепроводов

Значимость нового нефтепровода трудно переоценить: "Куюмба-Тайшет" не перераспределяет потоки ранее добытой нефти, а подключает в систему новые месторождения. За счет этого будет увеличена мощность трубопроводной системы ВСТО и проведена диверсификация экспорта российской нефти с запада на восток.

В пиковые моменты на всех площадках работало около 4000 человек и 1000 единиц техники. В октябре строительство было завершено. В конце года объекты нефтепровода впервые заполнились нефтью. Пропускная способность "Куюмба-Тайшет" составит 8,6 миллиона тонн в год. В 2020 году, после введения в эксплуатацию еще двух нефтеперекачивающих станций, мощность достигнет 15 миллионов тонн нефти в год.

За значимыми объектами — труд и мужество команды ВЕЛЕССТРОЙ

Главную ценность для ВЕЛЕССТРОЙ составляют люди. Здесь поощряют инициативу, качественная работа достойно оплачивается, кадровая политика всегда направлена ​​на развитие и реализацию потенциала сотрудников. Работу в компании выбирают те, кто не боится трудностей и стремится стать профессионалом в своем деле.

Работать в компании непросто — только самые сильные выдерживают сложный график, суровые климатические условия, многозадачность, стремительные темпы строительства. Реализация столь сложных проектов стала возможна благодаря грамотному подходу к подготовке кадров и самоотверженному труду каждого специалиста.

В планах строителей на следующий год — новые крупные объекты в Хабаровске, Самаре, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах. Здесь будут ждать тех, кто уверен в собственных силах и готов идти к отличным результатам в команде профессионалов.

Компания ВЕЛЕССТРОЙ поздравляет всех читателей с Новым годом. Пусть наступающий год преумножит накопленные благополучие и успех, станет для вас годом знаменательных встреч и крупных побед, подарит воодушевление, силы и стремление покорять самые сложные высоты. И пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, обязательно найдет свое воплощение в 2017 году.

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