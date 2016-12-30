Власти Крыма в 2017 году планируют купить до 500 миллионов кубометров газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Крым в следующем году планирует закупить до 500 миллионов кубометров газа, который будет транспортирован через газопровод из Краснодарского края, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Во вторник президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

"Труба газовая запущена, Крым уже часть энергетической системы Российской Федерации, с Нового года, скорее всего, газ в нужных объемах будет закуплен. До пятисот миллионов кубометров мы планируем через эту трубу в год получать на территорию республики Крым. Это только 2017 год", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

По его словам, когда будут запущены в эксплуатацию две строящиеся теплоэлектростанции, объемы поставок газа на полуостров будут увеличены.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт. Подрядчик — компания "Стройгазмонтаж". Диаметр газопровода — 700 миллиметров с разветвлением на два участка диаметром 500 миллиметров. Протяженность подводной части составляет 16 километров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>