Европейские биржи снижаются в последний рабочий день года

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Основные биржевые индексы Европы в последний рабочий день уходящего года демонстрируют негативную динамику из-за низкого объема торгов перед празднованием Нового года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,12% — до 7111,55 пункта. В пятницу британские торговые площадки закроются раньше обычного (в 15.30 мск) в связи с предстоящим празднованием Нового года.

Французский индекс CAC 40 опускался на 0,18% — до 4829,73 пункта, немецкий DAX — на 0,20%, до 11428,20 пункта.

Объем торгов на этой неделе значительно снижен из-за празднования католического Рождества и в преддверии Нового года. В отсутствие важных новостей это остается ключевым фактором влияния на мировые фондовые рынки. Инвесторы постепенно закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.

"Европейские фондовые индексы снижаются на открытии в пятницу из-за низкого объема в последний торговый день 2016 года", — пишет агентство Франс Пресс

Между тем, по итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 обновил исторический максимум. Показатель увеличился на 0,20% — до 7120,26 пункта. Причиной стало продолжающееся "ралли Санта-Клауса" — рост курсов акций в течение недели между Рождеством и Новым годом. После этого инвесторы в пятницу фиксируют полученную прибыль.

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