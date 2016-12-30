Путин поручил "Газпрому" обеспечить строящийся "Роснефтью" объект газом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для снабжения строящегося "Роснефтью" Восточного нефтехимического комплекса газом со стороны "Газпрома", а газовому холдингу рекомендовал обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов ВНХК к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, сообщается на сайте Кремля.

Проект предусматривает создание на Дальнем Востоке крупного нефтехимического комплекса. Предполагается строительство трех очередей суммарной мощностью переработки 24 миллиона тонн нефти и 6,8 миллиона тонн нефтехимического сырья в год. Третью очередь планируется ввести в 2028 году. "Роснефть" предварительно оценила инвестиции в ВНХК, включая инфраструктурные объекты, в 1,5 триллиона рублей. Крупнейшая российская нефтяная компания договорилась с китайской ChemChina о ее вхождении в проект с долей 40% и пропорциональным финансированием.

Правительству РФ также поручено рассмотреть вопросы о включении в соответствующие госпрограммы и ФЦП мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК и о финансировании такого строительства из бюджета, принять решение о предоставлении земельных участков для реализации проекта без проведения торгов, а также принять решение о создании территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический".

Администрации Приморского края президент РФ рекомендовал рассмотреть вопрос о включении в соответствующие региональные госпрограммы мероприятий по строительству необходимых для ВНХК объектов водоснабжения, автодорог и объектов социальной инфраструктуры на условиях софинансирования из федерального бюджета, а также совместно с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос о предоставлении для реализации проекта земельных участков без торгов.

Кроме того, глава государства рекомендовал ФСК ЕЭС совместно с территориальными сетевыми организациями обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов ВНХК к электрическим сетям, а РЖД — обеспечить в приоритетном же порядке доставку грузов, предназначенных для строительства нефтехимического комплекса.

Доклады по всем этим вопросам глава государства ожидает в срок до 1 марта 2017 года.