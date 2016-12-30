В Счетной палате подсчитали средства, необходимые ВЭБу в 2017-2019 годах

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанку для финансирования своих обязательств в 2017-2019 годах необходимо 302,6 миллиарда рублей, следует из сообщения Счетной палаты, завершившей проверку института развития.

По подсчетам контрольного ведомства, ВЭБу на эти цели необходимо 126,3 миллиарда рублей в 2017 году, 146 миллиардов рублей в 2018 году и 30,3 миллиарда рублей в 2019 году.

Во втором полугодии 2016 года потребность ВЭБа в финансировании, по данным Счетной палаты, составила около 98,8 миллиарда рублей. Таким образом, общая потребность Банка развития в финансировании своих обязательств в 2016-2019 годах оценивается в 401,5 миллиарда рублей.

Основной объем данных ресурсов был запрошен Внешэкономбанком из федерального бюджета, отмечает Счетная палата. Так, в 2016 году Внешэкономбанку уже предоставлены средства федерального бюджета в сумме 150 миллиардов рублей на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям.

В федеральном бюджете на 2017-2019 годы Внешэкономбанку предусмотрены бюджетные ассигнования по 150 миллиардов рублей ежегодно для недопущения дефолта по внешним заимствованиям, а также компенсации убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в государственную казну.