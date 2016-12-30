Крым сформировал параметры игорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Крым сформировал экономические параметры будущей игорной зоны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Соглашение по игорной зоне подписано, детали мы все после Нового года озвучим. Основные параметры игорной зоны, экономические показатели, состав имущества мы озвучим, кроме собственника. Игорная зона будет реализована", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Глава Крыма подчеркнул, что не будет называть инвесторов, которые заходят в игорную зону, так как ими закупается оборудование за границей и имеются иностранные активы.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Ранее сообщалось, что границы игорной зоны Крыма определены в пределах территории санатория "Жемчужина" в поселке Гаспра (Большая Ялта), расположенного у замка "Ласточкино гнездо".

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