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Экономика

РЖД планируют нарастить пассажирские перевозки более чем на 3% в 2017 году

11:4130.12.2016
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Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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ГОРКИ, 30 дек — РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2017 году планирует увеличить перевозки пассажиров более чем на 3%, заявил глава компании Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Рабочие в ремонтном депо. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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"Индексация (тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах — ред.) на будущий год будет ниже инфляции — 3,9%, а также мы поставили на следующий год перед собой амбициозную задачу — прирасти больше чем на 3% по перевозке пассажиров", — сказал он.

Говоря об итогах декабря, Белозеров отметил, что РЖД увеличили на 1,6% перевозки пассажиров как на дальние расстояния, так и в пригородном сообщении, что выше запланированного. Также он напомнил о запуске в текущем году Московского центрального кольца, по которому уже проехало более 25 миллионов пассажиров, и скоростного поезда "Стриж" по маршруту Москва-Берлин.

Рабочий очищает рельсы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В период новогодних праздников РЖД планируют перевезти более 5 миллионов человек, из которых 70 тысяч — в составе организованных детских групп, предоставляют скидки вплоть до 50%, рассказал Белозеров. "На новогодние праздники у нас все сотрудники проинформированы и прошли специальные инструктажи, у нас обеспечено взаимодействие с силовыми органами, поэтому практически весь спектр действий, которые было необходимо осуществить для качественной перевозки на новогодние праздники, мы выполнили", — заявил глава РЖД.

Рабочий очищает железнодорожный путь. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Он также доложил, что компания утвердила план действий на ближайшие три года по работе с пассажирами. "Вы нам сказали, чтобы каждый год был годом пассажира, и на три года мы понимаем, что мы будем делать. Цифра 178 миллиардов рублей, которая будет выполнена на различные мероприятия по этому направлению, уже заложена в бюджет", — отметил Белозеров.

В свою очередь глава правительства назвал доклад оптимистическим и сказал, что он "отражает общую динамику развития экономики и некоторую позитивную динамику возможности по отдыху людей, несмотря на сохраняющийся довольно сложный экономический фон". Медведев выразил надежду, что в новогодние дни РЖД будут действовать на высоте, и пассажиры не будут разочарованы тем, что выбрали именно железнодорожный транспорт.

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