Крым направит на поддержку аграриев почти три миллиарда рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Поддержка сельхозпроизводителей республики в следующем году составит почти 3 миллиарда рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава республики считает, что программы поддержки помогут и дальше развиваться крымским аграриям.
"Крым – это один из регионов, который не только себя обеспечивает, но и предоставляет продукцию в другие регионы Российской Федерации. Это направление развивается достаточно успешно", — подчеркнул глава республики.
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