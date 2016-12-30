Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,07-0,58%

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Индекс ММВБ к 10.02 мск в последний торговый день года рос на 0,07% — до 2207,82 пункта, индекс РТС – на 0,58% — до 1150,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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