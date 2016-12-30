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Экономика

Cоветник Обамы заявила, что отмена санкций против РФ была бы бессмысленной

Тема:
Санкции в отношении России (5531)
01:4330.12.2016
(обновлено: 01:45 30.12.2016)
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Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Molly Riley

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Отмена новых антироссийских санкций избранным президентом США Дональдом Трампом станет "крайне необычным" шагом, заявила советник Барака Обамы по борьбе с терроризмом Лиза Монако.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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США в четверг ввели против разведслужб и ряда частных лиц РФ санкции в связи с "вмешательством в выборы" и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

Советник Обамы признала, что Трамп сможет отменить санкции своим указом, но добавила, что, по ее мнению, это не имеет смысла. "Отмена санкций… была бы крайне необычной. Ведь санкции обычно продолжают действовать, пока не устранены вызвавшие их причины", — заявила она в эфире телеканала CNN.

Монако также отметила, что США готовы к ответным санкциям со стороны Кремля.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Посольство России в Лондоне заявило, что США возвращаются к холодной войне

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

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