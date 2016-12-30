Лидер республиканцев в сенате США назвал санкции против РФ "первым шагом"

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл поддержал введенные администрацией Барак Обама санкции против РФ, назвав их запоздалыми.

"Санкции против российских разведывательных служб — это хороший первый шаг, хотя и запоздалый. По мере того как следующий конгресс будет изучать действия РФ против (компьютерных) сетей, связанных с выборами в США, мы должны гарантировать, что на любые атаки против США будет дан превосходящий ответ", — говорится в заявлении Макконнелла в его микроблоге Twitter.

"Русские – не наши друзья. Ясно, что администрация Обамы так и не смогла их отговорить от попыток взломать наши системы кибербезопасности или от преследования наших дипломатов в Москве", — отмечает сенатор.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки", не приведя никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве "категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями".