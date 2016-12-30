Американские фондовые индексы незначительно снизились в рамках коррекции

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в четверг незначительно снизились в рамках коррекции после бурного роста за последние недели, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,07% — до 19819,78 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,12%, до 5432,09 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,03%, составив 2249,26 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 декабря, снизилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 265 тысяч. Аналитики ожидали несколько большего снижения — на 11 тысяч, до 264 тысяч. Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 63 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 2,102 миллиона человек.

Дефицит внешней торговли в ноябре составил 65,3 миллиарда долларов, тогда как эксперты ожидали показателя в размере 62 миллиардов долларов.

"Рынки уже показали в этом году уверенный рост, S&P 500 поднялся на 10%. Но участников торгов сейчас слишком мало, чтобы серьезно подвинуть их вверх или вниз до окончания праздников", — приводит агентство MarketWatch слова трейдера в Robert W. Baird Майкла Антонелли (Michael Antonelli).