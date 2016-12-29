Новак надеется на отмену решения суда Киева по штрафу "Газпрому"

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости/Прайм. Министр энергетики РФ Александр Новак надеется, что апелляция отменит решение украинского суда по штрафу "Газпрому" в 6,8 миллиарда долларов по антимонопольному делу.

"Конечно, украинские коллеги дают устные заверения, что не будут применять ‎действие этого суда относительно транспорта (газа — ред.) в Европу, но юридически это возможно‎", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 1"

Он напомнил, что‎ обратился к Еврокомиссии (ЕК) с предупреждением о том, что Украина может взыскать объемы транзитного российского газа в качестве платы по штрафу.

"Надеемся, что ЕК примет соответствующие меры, что решение суда города Киева будет отменено‎", — сказал Новак.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 18 января рассмотрит жалобу "Газпрома" на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал компанию выплатить антимонопольный штраф в сумме около 6,8 миллиарда долларов.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2015 года выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе РФ. Однако в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить штраф и пеню за просрочку на общую сумму 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов). "Газпром" подал апелляцию.