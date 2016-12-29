Новак надеется на отмену решения суда Киева по штрафу "Газпрому"

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости/Прайм. Министр энергетики РФ Александр Новак надеется, что апелляция отменит решение украинского суда по штрафу "Газпрому" в 6,8 миллиарда долларов по антимонопольному делу."Россия 1".
Он напомнил, что обратился к Еврокомиссии (ЕК) с предупреждением о том, что Украина может взыскать объемы транзитного российского газа в качестве платы по штрафу.
"Надеемся, что ЕК примет соответствующие меры, что решение суда города Киева будет отменено", — сказал Новак.
Антимонопольный комитет Украины в январе 2015 года выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе РФ. Однако в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить штраф и пеню за просрочку на общую сумму 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов). "Газпром" подал апелляцию.