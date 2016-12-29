Рубль вечером снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли игроками

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах снижается к доллару и евро, несмотря на растущую цену на нефть по марке Brent, так как игроки фиксируют прибыль перед длинными праздничными выходными.

Курс рубля больше снижается к евро, чем к доллару на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.36 мск рос на 12 копеек — до 60,45 рубля, курс евро — на 52 копейки — до 63,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

Небольшая коррекция

После роста рубля к доллару во вторник, среду и первую половину текущего дня отечественная валюта перешла к небольшой коррекции.

Тем не менее, стоит отметить, что в четверг пара доллар-рубль сумела опуститься до 60,1 рубля. "Но "пощупать" психологическую поддержку 60,00 все же не смогли", — добавляет Ирина Рогова из Forex Club.

По ее мнению, причина роста пары кроется в фиксации прибыли. В последнее время по паре доллар-рубль накопилось слишком большое количество коротких позиций, которые сейчас и закрывают в преддверии выходных, указывает она.

Несмотря на рост коммерческих запасов нефти в США, по данным Минэнерго страны, рубль сохранил прежние темпы снижения к доллару, отмечают аналитики.

Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, неожиданно увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 486,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 0,42%, или на 2,060 миллиона баррелей, до 483,34 миллиона баррелей.

Прогнозы и рекомендации

Скорее всего, в пятницу тенденция к росту пары доллар-рубль сохранится, полагает Рогова из Forex Club. "Если еще и цены на нефть

начнут снижение, то вполне возможно, что котировки вернутся выше уровня 61,00", — прогнозирует эксперт.

"Наши сомнения в том, что доллару США удастся преодолеть критические 60 рублей до конца года, подтверждаются", — говорит аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова не ждет значительного укрепления рубля в ближайшее время. "Скорее нас ждет относительно стабильный курс в диапазоне 60-63 рубля за доллар", — отмечает она.