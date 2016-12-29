Рынок российских акций вырос на фоне поддержки со стороны цен на нефть

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос в четверг по основным индексам на фоне закрепления цен на нефть выше 57 долларов за баррель по марке Brent.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.28 мск рос на 24 копейки — до 60,58 рубля, курс евро – на 63 копейки– 63,43 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,04% — до 56,98 доллара за баррель.
В четверг, 29 декабря, на фоне сохраняющихся относительно высоких цен на нефть отечественные фондовые индексы финишировали на положительной территории, отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.
Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, обороты торгов немного подросли с началом работы зарубежных площадок после рождественских праздников, и инвесторы снова сфокусировались на сырьевом рынке.
Лидеры и аутсайдеры
Среди лидеров роста — акции ТГК-1 (11,07%), Polymetal (4,68%), "Мосэнерго" (4,17%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,2%), обыкновенные акции "Татнефти" (2,46%), акции "Лукойла" (2,41%), "Мегафона" (2,32%), а также акции АФК "Система" (2,22%).
Среди лидеров снижения — акции ОГК-2 (-3,52%), префы "Транснефти" (-2,02%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,44%), акции ТМК (-1,02%).
Прогнозы и рекомендации
В пятницу Михаил Крылов из "Golden Hills — КапиталЪ АМ" ожидает консолидации индекса ММВБ на закрытии позиций по предновогоднему ралли. Индекс ММВБ может снизиться до 2180 пунктов, и индекс РТС — до 1121,7 пункта, при падении нефти на 1%, прогнозирует он.