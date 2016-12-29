"Транснефть" оценила ситуацию вокруг иска "Роснефти"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Транснефть" расценивает ситуацию вокруг иска "Роснефти" как попытку нанести имиджевый ущерб деловой репутации компании, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В СМИ распространяются голословные утверждения о якобы имевшей место технологически не выполнимой угрозе остановки транспортировки нефти. Целью всей этой комбинации просматривается прямое побуждение к работе компании "Транснефть" в неправовом поле с нанесением имиджевого ущерба деловой репутации", — сказал Демин, комментируя ситуацию вокруг иска "Роснефти".

Арбитражный суд Москвы запретил "Транснефти" с 1 января 2017 года прекращать транспортировку нефти "Роснефти". При этом суд указал, что "Роснефть" до 25 января должна подать иск к "Транснефти", в противном случае обеспечительные меры будут отменены.

Согласно материалам дела, спор возник в том числе по методике учета технологических потерь нефти и ее компенсации. При этом "Роснефть" гарантирует оплату услуг по транспортировке нефти. Спор по цене между компаниями отсутствует.

Представитель "Транснефти" добавил, что от "Роснефти" получена месячная пролонгация договора на транспортировку нефтепродуктов, и необходимые платежные поручения были выполнены "Роснефтью".