"Транснефть" пока не получила оплату от "Роснефти" за транспортировку нефти

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Транснефть" отправила "Роснефти" задания на платеж, но пока не получила оплату от "Роснефти" за услуги по транспортировке нефти на предстоящий период, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Арбитражный суд Москвы запретил "Транснефти" с 1 января 2017 года прекращать транспортировку нефти "Роснефти". При этом суд указал, что "Роснефть" до 25 января должна подать иск к "Транснефти", в противном случае обеспечительные меры будут отменены.

"Компанией "Транснефть" получено решение Арбитражного суда Москвы по предварительным мерам обеспечения транспортировки нефти компании "Роснефть" до получения искового заявления от "Роснефти" к "Транснефти". В ночь с 28 на 29 декабря были подготовлены и в 10.30 утра отправлены в "Роснефть" задания на платеж, после оплаты которых "Транснефть" может начать оформлять маршрутные поручения, являющиеся обязательным документом для осуществления транспортировки. В течение всего рабочего дня 29 декабря оплаты компанией "Роснефть" произведено не было", — сказал Демин.

Представитель "Транснефти" отметил, что одновременно с этим от компании "Роснефть" получена месячная пролонгация договора на транспортировку нефтепродуктов. При этом вопрос транспортировки нефтепродуктов судом не рассматривался. "Необходимые платежные поручения были выполнены "Роснефтью", — сказал он.

"Таким образом, своим продолжающимся бездействием менеджмент компании "Роснефть" в очередной раз делает попытку поставить работу компании "Транснефть" в неправовые рамки, добиваясь нестандартных с рынком, эксклюзивных условий работы", — отметил Демин.