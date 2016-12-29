"Газпром" введет в эксплуатацию газопровод на Ямале в ближайшее время

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию газопровод "Бованенково-Ухта-2" в ЯНАО и Республике Коми, рассказал глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

Миллер отметил, что одной из приоритетных задач компании является вывод газа с Ямала.

"И мы с вами в 2016 году последовательно продолжили строительство северного коридора, строительство самых современных магистральных газопроводов в мире — "Бованенково-Ухта-2", "Ухта-Торжок-2". Мы сейчас с вами завершаем строительство "Бованенково-Ухта-2", и в самые ближайшие дни пройдут торжественные мероприятия по вводу новых газотранспортных мощностей и новых мощностей газодобычи на Бованенково", — сказал Миллер, слова которого приводятся в релизе компании.

Ранее Миллер отмечал, что в рамках проекта "Северный поток-2" будут созданы новые мощности от Бованенково (крупнейшее месторождение "Газпрома" на Ямале) — это газопроводы "Бованенково-Ухта-2", "Ухта-Торжок-2", "Починки-Грязовец", в целом расширение Единой системы газоснабжения в северном коридоре.