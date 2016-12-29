"Газпром" экспортирует в дальнее зарубежье 179 млрд кубов газа в 2016 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" ожидает по итогам 2016 года экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне более 179 миллиардов кубометров, что на 12% выше показателя прошлого года, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы с вами установили рекордные цифры поставок газа на рынки дальнего зарубежья. 29 ноября 2016 года суточная поставка газа "Газпрома" на эти рынки составила 614,5 миллиона кубометров. Такого не было ни во времена Советского Союза, ни во времена современной России. И мы выходим на абсолютные рекордные показатели поставок газа на экспорт по году. В дальнее зарубежье в этом году — это можно сказать уже практически точно — объем поставок составит более 179 миллиарда кубометров газа. Это исторический максимум",- сказал Миллер, выступая на селекторном совещании, текст которого опубликован на сайте компании.

"В целом поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье мы нарастим в уходящем году на 12%", — отметил глава "Газпрома".

Он добавил, что последовательно растет поставка газа для основных, крупнейших потребителей в Европе. "В частности, здесь я хотел бы отметить Германию. Поставка газа в Германию приблизится по итогам этого года к 50 миллиардам кубометров. Пока расчетная цифра — 49,8 миллиарда кубометров",- добавил он.