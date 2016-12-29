Сбербанк предоставил 5,7 млрд рублей на создание двух космических спутников

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сбербанк предоставил финансирование ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) в виде невозобновляемой кредитной линии на 5,7 миллиарда рублей для оплаты работ по проектированию, изготовлению и сдаче в эксплуатацию на орбите космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103", говорится в сообщении банка.

Запуск космических аппаратов (КА) "Экспресс-80" и "Экспресс-103" планируется осуществить в 2019 году. Спутники будут размещены в орбитальных позициях 80 и 103 градусов восточной долготы соответственно.

"Сделка по предоставлению кредитных средств организована при участии управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка", — отмечается в сообщении.

Кооперация производителей ракетно-космической техники по заказу ГП КС приступила к изготовлению двух новых космических аппаратов, которые в 2019 году войдут в состав российской государственной орбитальной спутниковой группировки. Космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для предоставления услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России и в странах СНГ.