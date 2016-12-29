"Газпром" по итогам 2016 года ожидает добычу газа в 419 миллиардов кубов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" по итогам 2016 года ожидает добычу газа на уровне более 419 миллиардов кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

По итогам 2015 года "Газпром" добыл 418,4 миллиарда кубометров газа.

"В 2016 году мы с вами нарастили объем добычи газа. По итогам года он составит более 419 миллиардов кубометров. Это больше, чем в 2015 году, и на 11 миллиардов кубометров больше плановых показателей", — сказал он.

Миллер отметил, что компания последовательно наращивает ресурсную базу.

"То, что компания "Газпром" является компанией с государственным участием, дает российскому государству возможность проводить эффективную политику управления минерально-сырьевой базой страны. Мы с вами уже в течение долгих лет ежегодно наращиваем наши запасы газа с коэффициентом более 1. В уходящем году этот коэффициент составит 1,09", — отметил глава компании.