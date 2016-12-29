"Газпром" по итогам 2016 года ожидает добычу газа в 419 миллиардов кубов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" по итогам 2016 года ожидает добычу газа на уровне более 419 миллиардов кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.
"В 2016 году мы с вами нарастили объем добычи газа. По итогам года он составит более 419 миллиардов кубометров. Это больше, чем в 2015 году, и на 11 миллиардов кубометров больше плановых показателей", — сказал он.
Миллер отметил, что компания последовательно наращивает ресурсную базу.
"То, что компания "Газпром" является компанией с государственным участием, дает российскому государству возможность проводить эффективную политику управления минерально-сырьевой базой страны. Мы с вами уже в течение долгих лет ежегодно наращиваем наши запасы газа с коэффициентом более 1. В уходящем году этот коэффициент составит 1,09", — отметил глава компании.