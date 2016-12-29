"Газпром" построил 445 километров линейной части газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" на сегодняшний день построил 445 километров линейной части газопровода "Сила Сибири", заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

"Газпром" в уходящем году успешно продолжил реализацию Восточной газовой программы, реализацию нашего самого масштабного проекта — "Сила Сибири". На сегодняшний день построено 445 километров линейной части газопровода", — сказал Миллер, выступая на селекторном совещании, его слова приводятся в релизе концерна.

Также Миллер отметил, что в рамках Восточной газовой программы есть еще один очень важный проект, в большой степени определяющий сроки реализации всего проекта "Сила Сибири" — строительство Амурского газоперерабатывающего завода мощностью 42 миллиарда кубометров.

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать 8 компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.