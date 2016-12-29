Рогозин: программу импортозамещения запустили после переворота на Украине

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Задачи по импортозамещению украинской продукции военного назначения были поставлены спустя несколько дней после переворота в Киеве, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что импортозамещение поставок украинской продукции в интересах российского военного ведомства идет по графику и завершится к 2018 году.

"Когда мы столкнулись с майданом… в первое же воскресенье после стрельбы в Киеве у меня в кабинете прошло совещание по импортозамещению, там все было понятно, что украинский производитель скоро умрет", — сказал Рогозин.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.

Дорогомиловский суд Москвы в декабре удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.