Калининградский аэропорт планирует увеличить международные перевозки

КАЛИНИНГРАД, 29 дек — РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" планирует в 2017 году увеличить пассажиропоток на международных направлениях на 50%, сообщил журналистам в четверг гендиректор аэропорта Александр Корытный.

"Есть планы на следующий год увеличить пассажиропоток. По внутренним воздушным линиям мы планируем увеличение на 5,7%, это минимально, будет больше – замечательно, по международке — на 50%, потому что есть обоснованные, объективные, согласованные решения по чартерным, регулярным международным перевозкам", — сказал он.

В частности, есть договоренности на уровне регионального правительства о том, что польская авиакомпания LOT возобновит после четырехлетнего перерыва полеты по маршруту Варшава—Калининград. По словам Корытного, в настоящее время в рабочем порядке обсуждаются детали договоров, согласно графику, первые рейсы польский перевозчик может начать уже в июне.

"Кроме того, что по основным московскому и питерскому направлениям на летний сезон будет летать компания Red Wings, "ВИМ-Авиа" заявилась на все лето. У нас будет снова возвращен Мурманск, раз в неделю, компании "Норд-авиа". Компания "Саратовские авиалинии" озвучила желание и запрашивает рейсы в Калугу, с августа восстанавливаем рейс на Казань, будет летать компания ЮВТ", — добавил Корытный.

Пассажиропоток калининградского аэропорта на международных рейсах в 2016 году упал на 57,59% по сравнению с прошлым годом и составил чуть более 60 тысяч человек. На внутренних рейсах за 11 месяцев, напротив, количество перевозок увеличилось, на 8,89%. Из-за проведения работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона в аэропорту "Храброво" сохраняется особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с шести утра до 23 часов и закрыт для полетов в ночное время.