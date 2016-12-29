Рынок российских акций растет вслед за нефтяными ценами

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ на вечерних торгах растет по основным индексам на поддержке нефти.

Индекс ММВБ к 16.22 рос на 0,46% — до 2292,94 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1142,04 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек — до 60,5 рубля, курс евро – на 33 копейки– 63,14 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,37% — до 57,17 доллара за баррель.

Индекс РТС завершает год на четвертой строчке самых растущих индексов, обращает внимание Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Он уступил лишь бразильскому Ibovespa (+63%), казахскому (почти 60%), а также перуанскому фондовому индексу S&P/BVLPeruGeneralTRPEN (+59%), уточняет он.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС лишь незначительно отклонились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствует достаточно невнятный внешний фон. В первой половине дня мы наблюдали слабую попытку игры на повышение и последовавший разворот локального рынка вниз, который также не получил дальнейшего развития", — комментирует Виталий Манжос из банка "Образование".

В целом же индексы ММВБ и РТС продолжают вялую консолидацию в ожидании завершения календарного года, резюмирует он.

Лидеры и аутсайдеры



Среди лидеров роста — акции ТГК-1 (6,29%), "Мосэнерго" (4,29%), Polymetal (3,7%), ПИКа (2,08%), "Мегафона" (1,96%), а также префы "Мечела" (1,96%), акции АФК "Система" (1,78%), ММК (1,68%).

Среди лидеров снижения — акции ОГК-2 (-2,75%), "Соллерса" (-2,37%), префы "Транснефти" (-1,73%), акции ИСКЧ (-1,66%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,48%).

Прогнозы и рекомендации



Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск), считает Манжос из банка "Образование". Вместе с тем еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США выйдет уже после завершения основных торгов (19.00 мск), напоминает он.

"В целом же мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", — говорит аналитик.

Ближайшее событие, на котором акцентируют внимание инвесторы, применительно к России, это смена администрации США и связанные с этим ожидания смягчения либо отмены санкций, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев.

"Пока же тема санкций продолжает нагнетаться – СМИ сообщают о готовности ввести в отношении РФ новые ограничении буквально уже сегодня. Однако, не стоит их переоценивать – вряд ли они смогут изменить отношение портфельных инвесторов к российским активам в свете грядущей смены американской администрации", — говорит аналитик.