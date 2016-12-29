В ОП предлагают банкротить предприятия моногородов с долгами по зарплатам

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Леонид Шафиров попросил депутатов Госдумы РФ законодательно предусмотреть возможность банкротства градообразующих предприятий моногородов, у которых есть задолженности по зарплатам сотрудников, подобно банкам, сообщила РИА Новости пресс-служба ОП.

"Член ОП РФ Л. Шафиров просит депутатов Государственной думы РФ рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о банкротстве. Он предлагает законодательно предусмотреть особенности банкротства градообразующих предприятий моногородов, имеющих значительную задолженность по заработной плате, подобно банкротству банков", — говорится в сообщении.

По мнению общественника, в роли корпоративного арбитражного управляющего таких предприятий должна выступать специально созданная государственная корпорация. Он пояснил, что, например, у банка при первых признаках неплатежеспособности отзывается лицензия и вводится процедура банкротства. При этом у градообразующих предприятий этот процесс из-за отсутствия вмешательства госуправляющей корпорации сильно затягивается, что приводит к росту задолженности по зарплатам перед рабочими.

"Посмотрите на примере компании "Кингкоул". Почему это произошло? Потому что процедура внешнего наблюдения затянулась… Если бы при первых признаках банкротства при задолженности по заработной плате в 10 миллионов, а не 300 миллионов, как сейчас, была бы возбуждена процедура (банкротства — ред.) и не затягивали бы внешнее управление, а пришел бы государственный корпоративный управляющий грамотный, понимающий… то, наверное, мы бы не видели то, что мы видим сегодня", — пояснил Шафиров РИА Новости.

По этим причинам член ОП РФ также предлагает сократить сроки наблюдения и внешнего управления градообразующих предприятий, имеющих значительную задолженность по оплате труда. Это позволит не допускать значительных долгов перед работниками и оперативно принимать меры, считает общественник.

Более 60 ростовских шахтеров ГК "Кингкоул" в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. Также сообщалось, что "Региональная корпорация развития" выделила около 50 миллионов рублей из собственных средств для выплат шахтерам, но в середине октября выплаты были приостановлены, на тот момент корпорация перечислила шахтерам около 20 миллионов рублей. Голодовка в настоящее время приостановлена. В "Региональной корпорации развития" 23 декабря сообщили о том, что около 300 ростовских шахтеров получили около 2,5 миллиона рублей долгов по зарплате.

В настоящее время большинство компаний, входящих в группу "Кингкоул", находятся в стадии банкротства, и прокуратура контролирует его ход — осуществляется надзор за своевременным погашением долга по зарплате. Кроме того, за 2015-2016 годы по результатам проверок в связи с выявленными нарушениями по оплате труда внесены 52 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, объявлены 17 предостережений, в суд предъявлены почти 3,5 тысячи исков и заявлений. После вмешательства органов прокуратуры сотрудникам компаний уже выплачено свыше 137 миллионов рублей долга по зарплате.