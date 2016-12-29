Путин распорядился провести торги по подлежащему приватизации госимуществу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до марта обеспечить переход на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации госимущества, говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий", опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить переход на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, проводимых в том числе юридическими лицами, осуществляющими от имени Российской Федерации функции продавца, в целях повышения эффективности и прозрачности проведения таких торгов", — говорится в сообщении.