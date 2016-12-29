Трутнев: отказ по заявкам на "дальневосточный гектар" нужно снизить до 10%

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Количество отказов по заявкам на "дальневосточный гектар" необходимо снизить до 10% от общего числа обращений, сейчас отказывают почти трети заявителям, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Ни одному человеку нельзя отказать. Если получилось так, что он подал заявку, но там есть права третьих лиц, значит, чиновник, который принимает заявку, обязан его проконсультировать обо всех возможностях получить землю рядом, т.е. чуть-чуть сдвинуть границы", — заявил Трутнев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, проводится работа с губернаторами, чтобы чиновничий аппарат работал именно таким образом.

"Процент отказов не может превышать цифру в 10%. Пока мы еще от этого несколько далеки, пока у нас порядка 30%, но именно потому что идут наложения прав. Надо выходить хотя бы на 10 (процентов), а желательно, в дальнейшей перспективе, когда мы карты "человеческие" сделаем, просто на 0", — считает Трутнев.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.