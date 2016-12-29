Путин поручил до февраля доработать законопроект о финансовом омбудсмене

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до февраля доработать проект закона о финансовом уполномоченном, соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля в четверг.

Этот вопрос был поднят на "Форуме действий" ОНФ, когда одна из участниц обратила внимание президента на то, что хотя в 2014 году в первом чтении был принят закон о финансовом уполномоченном, но потом вся работа остановилась, и работу по досудебному урегулированию споров между заемщиками и банками вести трудно. Путин тогда поддержал расширение практики внесудебного решения споров между банками и заемщиками.

"Правительству Российской Федерации обеспечить доработку проекта федерального закона "О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций" и принятие его в первоочередном порядке", — говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий".

Срок выполнения — до 1 февраля 2017 года.