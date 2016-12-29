Должникам могут ограничить выдачу потребительских кредитов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 марта 2017 года подготовить предложения для ограничения выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой задолженностью, соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля в четверг.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения… об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России", — говорится в перечне поручений по итогам заседания форума ОНФ.
Срок выполнения — до 1 марта 2017 года.
Распространенной международной практикой является регулирование, основанное на показателе отношения задолженности заемщика к его доходу (DTI): регулятор изучает вопрос потенциального использования этого инструмента в регулировании и надзоре за банками в случае появления на рынке признаков перегрева, указывал ЦБ.