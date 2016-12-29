Центробанк отчитался по международным резервам в период с 16 по 23 декабря

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Международные резервы РФ по состоянию на 23 декабря составили 379,1 миллиарда долларов против 379 миллиардов долларов на 16 декабря, сообщил Банк России.

Таким образом, за отчетный период резервы выросли на 100 миллионов долларов, или на 0,03%.

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю с 16 по 23 декабря практически не изменилась на фоне сохранявшейся отрицательной переоценки, полностью компенсированной возвратом Банку России ранее предоставленных банкам-резидентам средств в иностранной валюте и приростом остатков на счетах резидентов в Банке России", — говорится в сообщении ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до 368,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.