Центробанк отчитался по международным резервам в период с 16 по 23 декабря

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Международные резервы РФ по состоянию на 23 декабря составили 379,1 миллиарда долларов против 379 миллиардов долларов на 16 декабря, сообщил Банк России.
"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю с 16 по 23 декабря практически не изменилась на фоне сохранявшейся отрицательной переоценки, полностью компенсированной возвратом Банку России ранее предоставленных банкам-резидентам средств в иностранной валюте и приростом остатков на счетах резидентов в Банке России", — говорится в сообщении ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до 368,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.