Минск намерен найти решение по нефтегазовому спору с Москвой в I квартале

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Белоруссия рассчитывает найти компромиссное решение по нефтегазовому спору с Россией не позднее первого квартала 2017 года, заявил в четверг в Могилеве заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко.

"Взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее первого квартала 2017 года", — цитирует Семашко агентство Белта

Он напомнил, что "в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации."

Глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко в среду заявил, что урегулирование нефтегазового спорта России и Белоруссии продолжится в 2017 году.