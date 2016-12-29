Минск намерен найти решение по нефтегазовому спору с Москвой в I квартале

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Белоруссия рассчитывает найти компромиссное решение по нефтегазовому спору с Россией не позднее первого квартала 2017 года, заявил в четверг в Могилеве заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко.
Он напомнил, что "в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации."
Глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко в среду заявил, что урегулирование нефтегазового спорта России и Белоруссии продолжится в 2017 году.