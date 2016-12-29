Джентилони ждет плодотворной дискуссии в ЕС по спасению итальянских банков

РИМ, 29 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони выразил надежду, что в рамках Евросоюза состоится плодотворная дискуссия по вопросу о спасении ряда итальянских банков, испытывающих серьезные трудности, и подтвердил твердое намерение своего правительства полностью защитить интересы вкладчиков.

"Полагаю, что есть необходимость в плодотворной и полезной дискуссии в Европейском союзе", — заявил Джентилони в четверг в ходе специальной пресс-конференции в Риме по итогам 2016 года. По его словам, решения, недавно принятые правительством Италии в целях стабилизации национальной банковской системы, "не завершаются принятием правительственного декрета", поскольку речь идет о многомесячном процессе, который должен идти под знаком "диалектики и европейского надзора". "Я надеюсь, что это будет продуктивная и эффективная диалектика, в противном случае, дискуссия станет более трудной", — заключил премьер.

На прошлой неделе парламент Италии одобрил правительственный декрет об увеличении госдолга на 20 миллиардов евро в целях поддержания стабильности национальной банковской системы. Эти средства должны использоваться для обеспечения "должного уровня ликвидности", а также для восстановления потенциала финансирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе путем принятия мер по рекапитализации и эмиссии новых акций некоторых кредитных учреждений.

Речь, прежде всего, идет о старейшем банке в мире — Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), который по требованию Европейского центрального банка должен провести рекапитализацию на 8,8 миллиарда евро. Ранее европейский регулятор требовал увеличить капитал MPS на 5 миллиардов евро до конца текущего года, однако провести эту процедуру так и не удалось, и банк фактически обратился за государственной помощью. В ответ на эту просьбу ЕЦБ направил через министерство экономики и финансов Италии два письма с оценкой в соответствии с результатами стресс-тестов 2016 года. По данным регулятора, банк пока считается платежеспособным, поскольку он выполняет требования к достаточности капитала Tier 2, однако потребности в капитале теперь составляют 8,8 миллиарда евро.

Размер возможного государственного вмешательства для спасения MPS пока не определен, однако правительство Джентилони гарантирует, что на 100% будут защищены средства всех мелких вкладчиков. По данным местных финансовых аналитиков, воспользоваться господдержкой вполне могут и другие банки страны, в частности, Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige, Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti и CariFerrara.