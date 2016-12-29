Трутнев ожидает большого всплеска обращений за "дальневосточным гектаром"

ГОРКИ, 29 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ожидает большого всплеска обращений за гектаром земли на Дальнем Востоке c 1 февраля, по его словам, это станет "очень серьезным испытанием".

Жителям российских регионов смогут получить участки на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Согласно закону, россияне могут безвозмездно получить один гектар земли. Находящийся в свободном обороте участок предоставляется сроком на пять лет. После этого, при условии освоения, его можно арендовать или получить в собственность.

"Работает закон о бесплатном гектаре, сегодня обратилось 30 тысяч дальневосточников, тысяча уже получили дальневосточный гектар. С первого февраля эта возможность будет предоставлена всем гражданам Российской Федерации…" — рассказал вице-премьер на совещании с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.

Медведев поинтересовался у Трутнева, выбрал ли он себе участок, на что вице-премьер ответил, что было бы нескромно делать это раньше других членов правительства. Премьер-министр заявил, что "присмотреться-то можно".

"По оценкам ВЦИОМ до 6% (россиян) имеют твердое намерение выбрать (участок) и около 7% еще думают, вообще-то это более 10 миллионов человек. Это для нас, конечно, будет очень серьезным испытанием. 1 февраля может быть серьезный всплеск обращений", — заявил вице-премьер.