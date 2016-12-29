Путин подписал закон об изменении устава МИБ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение об образовании Международного инвестиционного банка (МИБа) и его устав, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом предусматривается утверждение новой редакции соглашения об образовании МИБа и его устава в целях их приведения в соответствие с современной международной практикой. Кроме того, как в ноябре пояснял замминистра финансов Юрий Зубарев, у РФ будет больше влияния на принятие решений.

Новая редакция учредительных документов МИБа предусматривает переход от системы голосования "одна страна — один голос" к пропорциональной системе в зависимости от доли в оплаченном капитале банка. Также предусмотрено введение трехуровневой системы корпоративного управления в банке — совет управляющих, совет директоров и правление — и увеличение объявленного уставного капитала с 1,3 до 2 миллиардов евро.

Помимо этого, предусматривается введение так называемого капитала по требованию, защита прав миноритарных акционеров в процессе принятия решений, отказ от квотного распределения должностей в банке и переход к подбору персонала на конкурсной основе, преимущественно из граждан стран — членов МИБа. Официальными языками банка устанавливаются русский и английский языки, а языком делопроизводства — русский язык.

МИБ освобождается на территории РФ от всех налогов и сборов (за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания), а также от таможенных сборов и ограничений при ввозе и вывозе товаров, предназначенных для служебного пользования. Имущество и активы банка, расположенные на территории РФ, обладают иммунитетом от любой формы административного и судебного вмешательства. Помещения МИБа и его отделений и представительств, а также архивы и документы банка являются неприкосновенными. Протоколом закрепляется предоставление иммунитетов и привилегий должностным лицам и сотрудникам МИБа.

МИБ — международная межгосударственная организация. Банк был учрежден в 1970 году, штаб-квартира находится в Москве. В настоящее время странами-участницами являются Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия, также в 2015 году свое членство в МИБе после 15-летнего перерыва возобновила Венгрия. Уставный капитал МИБа составляет 1,3 миллиарда евро, в том числе оплаченная часть — 313 миллионов евро. Доля РФ в оплаченном капитале составляет 47,92%.