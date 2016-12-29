Рубль днем растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику форекса

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Курс рубля днем повышается к доллару на фоне роста цены на нефть по марке Brent и снижается к евро, отыгрывающему динамику на межбанковском глобальном валютном рынке "форекс".

Евро скорректировался на форексе выше 1,04 доллара, что помогло ему компенсировать часть своих прежних потерь и к рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.46 мск снижался на 2 копейки, до 60,32 рубля, курс евро рос на 21 копейку, до 63,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль сохраняет уверенность

Последние несколько дней на рынках ничего не происходит, отмечает аналитик банка "ВТБ 24" Алексей Михеев. Рынки впали в спячку перед католическим Рождеством и до сих пор находятся в полусонном состоянии, хотя до конца года еще есть несколько полноценных торговых дней, добавляет он.

Рубль получил поддержку как от внешних, так и от внутренних факторов, отмечает аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. Налоговые выплаты на фоне роста нефтяных фьючерсов придали позитивный импульс национальной валюте под конец года, поясняет он.

"Внимание рынка приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января 2017 года", — добавляет аналитик.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent в четверг торгуется около отметки в 57 долларов за баррель.

Если нефть закончит год на достигнутых максимумах, то начало следующего года обещает новые рекорды, считает Егоров. Уровень в 60 долларов может быть достигнут достаточно быстро, но ключевое условие такого развития событий — соблюдение достигнутых в Вене договоренностей, говорит он.

Евро на фоне позитивной динамики на форексе рос на 0,3% к рублю — курс евро торгуется на уровне 1,046 против 1,0406 доллара на предыдущем закрытии торгов.

"В любом случае, уже совершенно очевидно, что тот импульс, который получил доллар после повышения ставки ФРС, не привел к началу мощного роста доллара, никакого движения к паритету не произошло, хотя техническая картина весьма этому способствовала. Сейчас, пока евро-доллар находится между 1,04 и 1,05, техкартина выглядит уже абсолютно нейтральной", — комментирует Михеев.

"Для евро-доллара по-прежнему очень важно прорвать отметку 1,05 снизу, тогда практически сразу открываются перспективы показать 1,08", — уточняет он.

Прогнозы и рекомендации

Краткосрочный торговый диапазон в паре доллар-рубль плавно сползает ниже, отмечает Александр Разуваев из "Альпари". Сессию четверга инструмент проведет в коридоре 60,1-61 рубль, прогнозирует он.

Отраслевая специфика поддерживает нефть (в 2017 году весьма вероятно, что мы увидим дефицит на рынке нефти, если ОПЕК и примкнувшие страны будут более или менее соблюдать соглашение о сокращении добычи, так что и 70 доллар за баррель — это не предел), и, следовательно, рубль, отмечает Михеев.

Дополнительно изменение геополитического расклада поддерживает рубль, так что рублю только расти, цель — как минимум 55 по доллар-рублю, а вот с евро-рублем иная ситуация, уточняет он.

"Если в этом году евро-рубль падал намного быстрее, чем доллар-рубль, то теперь паре евро-рубль падать уже практически некуда. Математика здесь простая — если мы ждем, что евро-доллар вырастет до хотя бы 1,15, а доллар-рубль до 55, то отсюда прямо получается курс евро-рубля на уровне 55*1,15=63,25, а это практически текущая котировка по евро-рублю", — поясняет Михеев.

Аналитик дает прогноз на 2017 год: средня цена нефти — 63 доллара за баррель, средний курс рубля — 55 рублей за доллар. "По евро-рублю 63 рубля за евро. По евро-доллару ждем средний курс 1,15", — заключает он.