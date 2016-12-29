Бюджет за год получил 49 млрд рублей с продажи лицензий на недропользование

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Бюджет РФ в 2016 году получил более 49 миллиардов рублей от продажи лицензий на недропользование, заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

"На сегодняшний день можно констатировать, что более 49 миллиардов рублей поступило в бюджет", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Фактически мы выполнили тот план, который изначально для себя ставили. Но хотелось бы сказать, что в этом году, конечно же, с учетом… активного участия компаний в аукционах и конкурсах. А проведено было около 35 таких крупных конкурсов и аукционов", — добавил Донской.